Foggia, 47enne morta in un incidente stradale: marito indagato per omicidio volontario

In vista dell'autopsia, prevista per il 4 ottobre, per accertare le cause della morte di Lucia Salcone, 47 anni, deceduta nell'incidente stradale, nella notte fra il 27 e il 28 settembre, la procura di Foggia ha fatto notificare l'avviso dell'accertamento tecnico irripetibile, nei confronti di Ciro Caliendo, marito della donna, nel quale si evince che è indagato per omicidio volontario. In veste di indagato potrà prendere parte all'accertamento, attraverso consulenti di parte. Caliendo è un imprenditore vitivinicolo di San Severo (Foggia) ed è rappresentante territoriale della Cia. Marito e moglie erano a bordo di una Fiat 500 che, dopo essere finita fuori strada, lungo la provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo Daunia (Foggia), è finita contro un albero e si è incendiata. Per la donna non c'è stato niente da fare. L'uomo, invece, ha riportato ustioni in alcune parti del corpo. Disposto il sequestro dell'auto.