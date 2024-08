Firenze, aggredito nel suo palazzo: gravissimo 91enne

Aggredito nell'androne del palazzo dove vive a Firenze, un uomo di 91 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze per un trauma cranico: per i colpi ricevuti sarebbe caduto sbattendo la testa all'indietro. L'aggressione, da parte di due persone, è avvenuta in pieno centro, in via Maso Finiguerra, non lontano dal comando provinciale dei carabinieri di borgo Ognissanti, come riferisce oggi La Nazione dando la notizia non diffusa invece da magistratura e forze dell'ordine. Sul caso indagano gli stessi carabinieri: il figlio del 91enne ha presentato denuncia.