Femminicidio Manuela Petrangeli, la Procura contesta la premeditazione

Omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla detenzione illegale di armi. È l'ipotesi di reato con cui la procura della Repubblica di Roma, ha aperto un fascicolo sul femminicidio di ieri pomeriggio dove, Gianluca Molinaro di 53 anni, ha ucciso in degli via degli Orseolo nel quartiere Portuense a Roma l'ex compagna e madre del figlio, Manuela Petrangeli, fisioterapista nella vicina clinica di Villa Sandra. Nel quartiere Casetta Mattei, dov'è avvenuto la tragedia, un gruppo di ragazzi ha deciso di protestare per tutti i femminicidi bloccando la strada principale con uno striscione.