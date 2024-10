Femminicidio Gravina in Puglia, la vittima temeva per la sua vita

Temeva per la sua vita. Maria Turturo, 60anni, l'aveva confidato più volte ai suoi familiari. Quel marito violento, con cui stava da una vita, la spaventava. Un presentimento, il suo. E sul punto di morire lo ha inchiodato. Alla figlia e alla polizia avrebbe detto: è stato lui a ridurmi così. Domenica sera, moglie e marito stavano andando a una festa di famiglia. Giuseppe Lacarpia, 65 anni, avrebbe prima fermato l'auto in una stradina di Gravina in Puglia, Bari, poi chiuso la moglie all'interno e dato fuoco all'abitacolo. La donna sarebbe riuscita a scappare nonostante le ustioni sul corpo, ma il 65 enne l'avrebbe inseguita, spinta a terra e poi strangolata. La scena è stata ripresa da un video, adesso agli atti, girato da una comitiva di ragazzi che si era fermata per prestare soccorso.