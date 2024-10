Femminicidio a San Severo, in centinaia alla fiaccolata per Celeste Palmieri

Centinaia di persone con una fiaccola in mano e striscioni per ricordare Celeste Palmieri, la 56enne uccisa a colpi di pistola dal marito Mario Furio, 59 anni, suicidatosi subito dopo con la stessa arma. Vogliamo - ha detto il sindaco di San Severo - che sia un abbraccio collettivo. Un abbraccio che non si limiti al 22 ottobre ma che continui tutti i giorni". Il sindaco ha poi ricordato gli ultimi istanti in vita della donna: un poliziotto le ha tenuto la mano fino all'ultimo, sdraiato accanto a lei.