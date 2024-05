di Rita Ferrari

La sua versione non ha convinto gli inquirenti ed è in stato di fermo con l'accusa di omicidio premeditato aggravato dai futili motivi e dal legame sentimentale. Domattina l'udienza di convalida. L'avvocato dell'ex comandante fa sapere che si dichiarerà innocente sostenendo la tragica fatalità. La procura di Bologna però non avrebbe nemmeno richiesto una perizia balistica ma l'esame autoptico e il sequestro di tutti i dispositivi elettronici. Gualandi, sposato e con due figli, pare avesse una relazione con la giovane donna.