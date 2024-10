Ex sindaco ucciso nel Comasco, esame del Dna di massa

Vivono nell'angoscia i 120 abitanti di Catasco di Garzeno, in provincia di Como. Qui quasi un mese fa è stato ucciso con 20 coltellate, ancora non si sa da chi, Candido Montini, 76 anni, ex vice sindaco conosciuto e stimato da tutti. Per cercare di identificare l'assassino è cominciata la raccolta a tappeto del dna dei residenti, lo stesso metodo già usato per i casi di Yara Gambirasio e Sharon Verzeni.