Estate di fuoco in Italia, ancora incendi in Puglia e Sardegna

Non si arresta l'allarme incendi nel territorio di Bonorva, in provincia di Sassari. Dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno assediato il paese bruciando decine di ettari di terreni, da ieri notte le fiamme hanno aperto un nuovo fronte in zona Santa Lucia. Si aggrava la posizione del 67enne finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver appiccato l'incendio che il 30 luglio scorso ha devastato la pineta del villaggio Fata Morgana, nella Marina di Pulsano (Taranto), colpendo gli stabilimenti balneari di Baia Serrone, Lido Silvana, Lido Persefone e le spiagge libere limitrofe che erano affollate da turisti e bagnanti