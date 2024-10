Estate calda per gli aerei, 3,9 milioni a terra

Disagi record negli ultimi mesi per i passeggeri aerei. Secondo un report della società RimborsoAlVolo, basato sui dati di Eurocontrol, quest'estate sono rimasti a terra circa 4 milioni di persone tra voli cancellati e ritardi. Con un impatto sulle compagnie per 3,5 miliardi di euro, soprattutto per le spese operative aggiuntive e la crescita di rimborsi e compensazioni. Le compagnie, in primis le low cost, non hanno saputo gestire il boom del traffico. Pesa anche il maltempo. Ritardi in aumento del 48% e 26 mila voli cancellati in Europa