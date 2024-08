Esodo da bollino nero, traffico e caldo per la fuga d'agosto

Il secondo fine settimana di agosto si conferma quello degli grandi spostamenti raggiungere le mete delle vacanze. L'esodo sarà all'insegna del bollino nero sulle strade e rosso per le temperature. Bollino nero sulle strade e rosso per quanto riguarda le temperature: per i meteorologi i prossimi saranno i giorni più torridi di una stagione che già da settimane sta mettendo a dura prova con la colonnina di mercurio che fa segnare dati record. Le previsioni, però, non sembrano far intravedere un cambiamento tanto che il ministero della Salute ha previsto bollini rossi per le alte temperature in 9 città e che saliranno a 14 domenica.