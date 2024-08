Eruzione dell'Etna, 110 voli cancellati all'aeroporto di Catania

La pioggia di cenere dell'Etna ha reso inagibile per quasi l'intera giornata la pista dell'aeroporto di Catania. Cancellati 110 voli, gli altri dirottati su Palermo. Lo scalo è tornato operativo dalle 20.00. Diversi turisti stranieri sono stati trasferiti in pullman all'aereoporto di Palermo per accedere a voli internazionali. Nella notte la fontana di lava dell'etna ha prodotto una enorme nube eruttiva che raggiunto un'altezza di 9km e mezzo e che si è poi dispersa anche su Catania e altri centri abitati.