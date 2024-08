Ereditiera scomparsa a Madrid a febbraio, ricerche nei boschi vicentini

Ana Maria Henao Knezevich, ereditiera 40enne scomparsa da Madrid a febbraio, potrebbe trovarsi a Cogollo del Cengio (Vicenza). La pista arriva dal marito David Knezevich. L'uomo, di origini serbe, è stato arrestato in Florida per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e sparizione della moglie. Sarebbe stato lui, secondo fonti investigative italiane, a indicare all'Fbi la zona del Vicentino, in particolare la strada del Costo a Cogollo del Cengio (Vicenza), per le ricerche della 40enne. Oggi il sindaco della città, su ordine della Polizia italiana e su richiesta delle autorità spagnole, ha firmato un'ordinanza per consentire l'inizio delle ricerche in una zona impervia alle pendici dell'Altopiano di Asiago