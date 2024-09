Droga tra gli adolescenti, il 30% tra 13 e 18 anni ne fa uso

Consumo di droghe, alcol, comportamenti sessuali a rischio e bullismo, fenomeni in aumento tra gli adolescenti. Ed è allarme per i dati che emergono dall'ultimo sondaggio "Legal love", elaborato dall'associazione Road to green 2020 nelle scuole. Il 30% - tra i 13 e i 18 anni - fa uso abituale di droghe.