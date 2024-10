Droga e armi, sei arresti a Trapani

In casa degli arrestati sono state trovate due pistole cal. 7,65 con matricola abrasa, circa 150 cartucce dello stesso calibro, un bilancino di precisione in una cantina e altri due involucri di cellophane con 2 chili di cocaina. A casa del 18enne, la somma di 100.000 euro in contanti e un bilancino di precisione. Lo stupefacente immesso nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Trapani. Il gip per 5 ha disposto gli arresti in carcere per il 18 enne i domiciliari.