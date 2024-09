Dolomiti svendute? Indagini in corso

Un pezzo prezioso di Dolomiti svenduto per una somma ridicola. E' l'accusa che pesa su due dirigenti della Provincia di Bolzano: 900 metri quadri di terreno demaniale sotto il Massiccio del Catinaccio, zona escursionistica di grande richiamo e patrimonio dell'Unesco, sarebbero stati ceduti, perché "improduttivi", a un privato, per consentire l'ampliamento del rifugio Passo Santner, a 2.700 metri di altitudine, nel territorio di Tires. Il terreno è stato venduto a poco più di 27mila euro, circa 30 euro al metro quadro. Ma il suo valore è molto più alto. Intanto il rifugio, da modesta costruzione in legno, è diventato una piramide di acciaio grande 8 volte tanto. A denunciare il tutto con un esposto un consigliere regionale.