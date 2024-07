Dl carceri approvato dal Cdm, ecco tutte le novità

L'assunzione di mille nuove unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria, ma anche procedure più snelle per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, più telefonate per i detenuti e l'istituzione di un albo di comunità adibite alla detenzione domiciliare. Sono alcuni dei punti principali dello schema di decreto legge esaminato e approvato oggi dal Consiglio dei ministri e battezzato dal governo 'Carcere sicuro’: è una prima risposta dell'esecutivo alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari, sovraffollati e segnati nel 2024 dalle drammatiche cifre dei suicidi in questi primi sei mesi, mai così alte.