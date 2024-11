Decreto Sicurezza, sciopero dei penalisti

Stop ai processi penali per tre giorni, in tutta Italia. Dal 4 al 6 novembre tribunali bloccati. Gli avvocati protestano contro il nuovo decreto sicurezza approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato, giudicato illiberale e sproporzionato, ai danni dei soggetti più deboli. "La sicurezza dei cittadini è una cosa molto seria e non può essere affrontata a colpi di innalzamento delle pene, di introduzione di nuovi reati e di nuove aggravanti", spiega a Tgcom24 Francesco Petrelli, presidente Unione Camere Penali.