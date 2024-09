Criminalità, Milano è la città meno sicura

Milano, Roma e Firenze si confermano anche quest'anno le peggiori nell'Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, la graduatoria delle province meno sicure, pubblicata dal quotidiano in base al numero delle denunce presentate nel 2023 per furti, rapine e altri reati contro la persona. La maglia nera va a Milano, che si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. In fondo alla classifica per numero di denunce Oristano, Potenza e Treviso.