Corteo pro Pal a Roma, tensione verso il 5 ottobre

Divieti, ricorsi al Tar e defezioni, scandiscono i giorni che precedono il prossimo 5 ottobre quando a Roma potrebbe svolgersi una manifestazione a sostegno del popolo palestinese. La questura della Capitale ha vietato l'evento per motivi di ordine pubblico, ma i promotori non sembrano essere disposti a fare marcia indietro. "Saremo 30 mila" annunciano. Tra questi però non ci sarà la Comunità Palestinese di Roma e del Lazio: "La manifestazione non è stata autorizzata e noi rispettiamo le leggi italiane - spiega il presidente Yousef Salman che poi annuncia - Sposteremo l'evento al prossimo 12 ottobre, sempre a Roma, per chiedere: il cessate il fuoco, lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani al Libano, la Palestina libera"