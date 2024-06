Christopher Thomas, lo strazio degli amici: "Era un bravo ragazzo, non avrebbe mai fatto male a nessuno"

Gli amici lo descrivono come un ragazzo buono e generoso, sempre pronto a farsi in quattro per le persone a cui voleva bene. "Lui non era un cattivo ragazzo, non avrebbe fatto mai del male a nessuno". Lenzuola a terra e graffiti per lui, in quel giardino di Villa de Riseis dove si ritrovano. Come a non volerlo lasciar andare.