Chiara Ferragni, chiuse le indagini per truffa aggravata

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di Chiara Ferragni e di altre persone per truffa aggravata. Al centro dell'inchiesta ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, avvenute tra il 2021 e il 2022, del pandoro "Pink Christmas" Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Per la Procura di Milano l'ingiusto profitto contestato all'influencer sarebbe di poco più 2 milioni e 200mila euro. Attraverso i suoi avvocati, Ferragni ha dichiarato di "avere fiducia nel lavoro della magistratura".