Notte di follia all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni ha sfasciato i locali del nosocomio con una mazza da baseball, trasformando 12 dipendenti dell'ospedale in pazienti: medici, infermieri e vigilantes, infatti, hanno avuto bisogno di cure mediche in Pronto Soccorso; il 62enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri.