Caso Toti, il processo inizierà il 5 novembre

Tre mesi per decidere la linea difensiva con la scelta determinante del rito processuale. I rapidi tempi di avvio del procedimento a carico del Presidente della Liguria Giovanni Toti erano prevedibili: scontato fosse accolta la richiesta di giudizio immediato della procura peraltro valutata positivamente anche dagli indagati. E così il 5 novembre accusa e difesa daranno il via a una complessa contesa giudiziaria su finanziamenti ai partiti in cambio di presunti favori, che vedrà imputati anche l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.