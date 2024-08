Caso Liliana Resinovich, cancellata l'attività sul suo cellulare

Una chiamata cancellata sul suo cellulare, con Claudio Sterpin, l'amico con cui da tempo aveva una relazione, riapre il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 in un parco di Trieste. Gli investigatori hanno infatti scoperto delle anomalie, confrontando i tabulati telefonici e il contenuto dell'iphone della donna. Nel traffico telefonico comparirebbe una chiamata con Sterpin, risalente al 14 dicembre 2021, il giorno in cui Liliana sparì, ma la traccia di quella conversazione non sarebbe stata memorizzata dal dispositivo.