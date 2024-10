Caserta, uccisa dal marito davanti ai due figli

Orrore a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un uomo ha strangolato la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni, che poi hanno mostrato alla zia in videochiamata le immagini del corpo della madre riverso sul letto dicendole: "Papà ha ucciso mamma". L'assassino è un 30enne albanese, la vittima una giovane di 24 anni. La cognata ha raccontato ai carabinieri che l'uomo è arrivato a casa sua chiedendole di accompagnarlo in ospedale, ma lei si è insospettiva e ha videochiamato i bambini, che le hanno mostrato il corpo della loro madre. A quel punto la donna ha chiamato i carabinieri e denunciato il femminicidio. L'uomo è stato fermato.