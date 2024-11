Capotreno accoltellato a Genova, i colleghi incrociano le braccia

Forti disagi per i viaggiatori da Nord a Sud della penisola per lo sciopero dei treni, proclamato dai sindacati in seguito all'accoltellamento di un capotreno a Genova Rivarolo. Lo stop di 8 ore, dalle 9 alle 17, ha comportato la cancellazione di numerosi treni, sia sull'Alta velocità che sulle linee regionali, oltre a ritardi anche fino a tre ore. Da Torino a Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze e proseguendo per Napoli e Salerno la scena nelle stazioni era la stessa: passeggeri in attesa, con gli occhi puntati verso i tabelloni luminosi delle partenze e degli arrivi, e lunghe code ai chioschi delle informazioni. Le testimonianze a Tgcom24.