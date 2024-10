Caos treni, sospeso il contratto con l'azienda coinvolta

Rfi ha sospeso il contratto con Str92, la ditta intervenuta sulla tratta intorno a Roma Termini, dove si è verificato ieri il danno alla linea ferroviaria che ha bloccato e poi rallentato per molte ore la circolazione dei treni in tutta Italia. La decisione, spiega il ministero dei Trasporti, "è avvenuta dopo le necessarie verifiche". "Mi occupo di trovare soldi per le Ferrovie, non pianto chiodi", ha detto il ministro Salvini. La Str92 - sede a Fontana Liri Inferiore, provincia di Frosinone - è specializzata in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture. Tra i clienti Metro C di Roma, Anas, Italferr, Webuild e Vianini. Anche oggi cancellazioni e disagi sulla linea ferroviaria.