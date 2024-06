Campi Flegrei, esercitazione antisismica a Pozzuoli

"Ai cittadini voglio dire che capisco le loro preoccupazioni, ma noi ci stiamo lavorando come non mai sul fenomeno del bradisismo, e dobbiamo dare sicurezza ai cittadini portando avanti le attività che stiamo mettendo in campo". Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, commentando la presenza di soli nove concittadini davanti allo stand della Protezione Civile allestito sul lungomare nella giornata dedicata alla simulazione del sisma. A Pozzuoli erano state registrate circa 200 prenotazioni, ma stamattina allo stand si sono presentati soltanto in quattro, cui si sono aggiunti altri non prenotati per una trentina di persone complessive. Alle loro spalle in centinaia a fare il bagno nel mare cittadino.