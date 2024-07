Caldo record in Italia

Le temperature saliranno anche al Nord fino a sfiorare i 39 gradi, in particolare in Emilia-Romagna. L'anticiclone africano interessa però l'intero Paese, con lo zero termico oltre i 5 mila metri. Quello che stiamo vivendo è il weekend più caldo del 2024. Questa volta è il centro Italia a soffrire per l'afa. Sono cinque le città del Centro che vedranno salire le temperature fino al livello che indica l'emergenza e non solo per gli anziani: Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. A queste si aggiunge una città del Sud: Palermo.