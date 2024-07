Caldo, nuovo record nel 2023: +1,2 gradi le temperature minime

Il caldo impazza ed è già tempo di statistiche: il 2023 è il decimo anno consecutivo con anomalia positiva rispetto alla media (+1,14 gradi), il 2024 potrebbe addirittura essere il peggiore di sempre (dato Snpa sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) "il clima in Italia nel 2023". Picchi di caldo estremo in particolare in Sardegna e in Sicilia con punte di 42-43°C, fino a 38-39°C anche sul sud peninsulare e parte del centro. Situazione analoga al nord dove Bologna e Ferrara saranno le città più canicolari con temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe salire fino a 33°C ma con un tasso di umidità alle stelle. Tornano anche le notti tropicali, con minime superiori ai 20°C.