Caldo, bollino rosso in nove città

Afa, temperature sopra i 35 gradi e traffico intenso. Quello che stiamo attraversando è il fine settimana più caldo dell'anno. Sul weekend di Ferragosto spiccano contemporaneamente il bollino nero sulle strade e bollino rosso per il caldo nelle città. L'anticiclone africano rimane stabile su tutta la penisola, la sua bolla di calore manterrà elevate sia le temperature massime che le minime notturne. Il ministero della Salute ha fatto scattare l'allerta caldo in 9 città per tutta giornata di sabato e in 14 città per domenica. Attenzione quindi ai più fragili a Brescia, Firenze, Roma, Latina, Frosinone, Perugia, Rieti, Campobasso, Palermo.