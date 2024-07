Caldo: bollino rosso in 7 città, venerdì in 11

Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Per giovedì 11 luglio sono 7 le città contrassegnate da bollino rosso per il rischio caldo, (Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste). Venerdì, invece, saliranno a 11 (Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo). Sempre venerdì saranno tre le città con bollino arancione (Ancona, Reggio Calabria e Verona), 11 con bollino giallo, due con bollino verde (Genova e Napoli).