Brindisi, la polizia sventa il rapimento di un bimbo di 10 anni

A Brindisi, un bambino, 10 anni, passeggiava sul marciapiede di via Provinciale San Vito insieme alla sorella 19enne. Improvvisamente un uomo dall'altro lato della strada ha bloccato il traffico, ha attraversato, si è diretto verso la coppia e dopo aver schiaffeggiato la ragazza, gli ha strappato il fratellino, prendendolo di peso. Poi è fuggito verso i binari del vicino passaggio a livello di via Osanna. La ragazza nel panico ha cominciato a urlare, qualcuno ha contattato il 113 ma una pattuglia delle volanti era già sul posto. I poliziotti erano in zona per un altro servizio quando hanno visto auto ferme e una donna che urlava. Hanno trovato un uomo con un bambino stretto a sè che fuggiva. Lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo e ammanettarlo strappandogli via il piccolo.