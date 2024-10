Briatore: "Nessuna multa a Crazy Pizza, evidentemente Roma non ama i fiori"

"In effetti noi non abbiamo mai ricevuto una multa. Avevamo ricevuto un verbale due anni fa avevamo chiesto di parlare con le autorità competenti del caso e non ci hanno mai risposto". Così Flavio Briatore, ai microfoni di Diario del Giorno, fa luce sulle recenti polemiche riguardo agli allestimenti floreali fuori dal suo locale Crazy Pizza in Via Veneto. Secondo l'assessore al Commercio del I Municipio, Jacopo Scatà, non sarebbero conformi alle prescrizioni sugli edifici storici. Il Municipio ha riferito, inoltre, che continuerà a fare controlli e, se necessario, a fare multe. "È una polemica che non esiste. A quanto pare però Roma non ama i fiori perché rappresentano degrado, mentre evidentemente l'immondizia rappresenta il futuro". E ancora: "Volevano rivitalizzare Via Veneto ma non ci lasciano nemmeno mettere i tavolini fuori dal locale".