Braccialetti elettronici, richieste in aumento

Pesa circa due etti, viene indossato come una cavigliera, è impermeabile e progettato per resistere fino a trenta metri di profondità. Il braccialetto elettronico, applicato per la prima volta in via sperimentale nel 2001, è utilizzato per il controllo a distanza di persone sottoposte agli arresti domiciliari o altra misura cautelare e come strumento di prevenzione per i reati di stalking e da Codice rosso.