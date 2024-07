Bozzoli latitante, caccia in tutto il mondo

È in fuga con moglie e figlio e si troverebbe, secondo il suocero, "in una zona imprecisata della Francia", Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano gettato nel forno della fonderia la sera dell'8 ottobre 2015. Alle 5.51 del 23 giugno è stato registrato un passaggio della sua Maserati Levante dal portale di Manerba, in provincia di Brescia, due minuti più tardi da quello di Desenzano. Firmato il mandato d'arresto europeo. Il provvedimento è scattato a poche ore dall'ok al decreto di latitanza. L'uomo potrebbe avere il passaporto scaduto.