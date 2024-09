Borseggiatore ucciso, nuovi video al vaglio degli inquirenti

Non si placa a tensione, a Viareggio, per la morte di Said Malkun, l'uomo marocchino che sarebbe stato ucciso da Cinzia dal Pino. Mentre gli inquirenti analizzano nuove immagini prese dalle telecamere di sorveglianza della zona, sul muro di un cantiere dell'ex Camera del Lavoro di Viareggio è comparsa la scritta "chi ha soldi ha potere, la legge non è uguale per tutti". Un chiaro riferimento alla decisione di concedere gli arresti domiciliari all'imprenditrice balneare.