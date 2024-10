Bologna, sciopero alla Toyota: al via le autopsie sui due operai

Occhi lucidi e mani in tasca, c'è chi porta un fiore e chi una corona. Nessun discorso, niente striscioni. La rabbia silenziosa degli operai della Toyota Material Handling è andata in scena davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese, dove mercoledì sera, in seguito a una esplosione, sono morti due operai, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37, e altri 11 sono rimasti feriti. E' il giorno dello sciopero di otto ore indetto dai sindacati confederali e da Usb per il comparto metalmeccanico e del ricordo di chi non c'è più. Secondo Cgil, Cisl e Uil l'adesione nelle fabbriche è stata alta. Oltre agli stabilimenti italiani, hanno scioperato anche gli stabilimenti Toyota di Svezia e Francia.