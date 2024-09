Bitonto, "A scuola non mi vogliono": 15enne diventa sindaco per un giorno

Stava passeggiando da solo, durante l’orario scolastico, in felpa bianca e pantaloni neri, zaino in spalla, quando il sindaco lo ha fermato: “Antonio (nome di fantasia) perché non sei andato a scuola?”. “Non mi vogliono”, è stata la risposta. A Bitonto, nel Barese, il sindaco Francesco Paolo Ricci, ha raccontato sui social la storia del ragazzino di 15 anni incontrato sotto casa. “Dopo qualche chiamata, accertamenti con l’istituto e aver compreso che c’erano delle difficoltà che non dipendevano dalla scuola - ha scritto nel post il primo cittadino - ho deciso di fargli trascorrere la giornata con me coinvolgendolo nei miei impegni quotidiani per amministrare la nostra città”.