Bergamo, donna accoltellata e uccisa: aveva allertato il 112

Sharon Verzeni è stata uccisa nella notte a Terno d'Isola, cittadina in provincia di Bergamo. La donna, una 33enne originaria di Bottanuco (Bergamo), ma residente da circa tre anni a Terno d'Isola, è stata accoltellata al torace e alla schiena. Di professione faceva l'estetista, lavorava part time in un "nail bar". Soccorsa in strada poco dopo l'una di notte, è stata portata d'urgenza in ospedale dove però è deceduta poco dopo l'arrivo. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento nessun indagato.