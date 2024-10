Bergamo, l'amica di Sara Centelleghe doveva incontrare l'indagato?

Si continua a indagare sulla morte di Sara Centelleghe, la 18enne di Costa Volpino (Bergamo) uccisa a forbiciate dal vicino di casa 19enne che al pm ha confermato il suo coinvolgimento nell'omicidio. Il ragazzo, Badhan, che abita nello stesso complesso, quella notte pare dovesse in realtà incontrare l'amica di Sara ed era così passato attraverso i box per raggiungerla. Ma i due non si sono incrociati. La diciassettenne, che era a casa della vittima la notte dell'omicidio, infatti, aveva preso l'ascensore: aveva raccontato di essere uscita per andare a comprare una bibita e fumare.