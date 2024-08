Bayesian, le testimonianze sullo yacht affondato

Un razzo illumina il buio della notte subito dopo la tempesta. Per i pescatori di Porticello (Palermo) è bastato questo a capire che qualcuno poteva trovarsi in difficoltà. Il buio, il vento e la furia del mare, le urla di paura delle persone che si trovavano a bordo di quella barca che in pochi minuti è affondata. "Dal programma risultavano due velieri, ma uno non c'era e abbiamo dato l'allarme", dice un pescatore. In tanti al porto hanno realizzato subito che non c'era più un secondo da perdere, dopo aver lanciato l'allarme alla capitaneria sono scesi in mare con le loro imbarcazioni perprestare soccorso. Ma il primo ad arrivare è stato Karsten Borner comandante di una nave olandese che era la più vicina alla Bayesan: quando ha capito che la barca di fianco a loro non c'era più hanno calato in acqua il tender e si sono lanciati a recuperare i superstiti, ne hanno portati in salvo 15 compresa una bambina.