Bayesian, la vedova Lynch ora "eredita" le cause del marito

Nel naufragio del Bayesian ha perso il marito - il magnate britannico Mike Lynch - e la figlia 18enne Hannah, ma Angela Bacares, in questa tragedia, non è solo una persona offesa, è anche ufficialmente la proprietaria del grande yacht affondato in rada a Porticello nel Palermitano. Nulla si muove, senza il suo consenso. In un silenzio imposto a equipaggio e avvocati che accompagna la lunga strada dell'accertamento della verità e soprattutto dei risarcimenti