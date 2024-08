Bayesian, il precedente del lago Maggiore

Ventinove maggio del 2023. Domenica. Ventitré persone - tutti agenti segreti italiani e israeliani, oltre allo skipper e a sua moglie - salirono a bordo di una barca noleggiata per festeggiare, sul lago Maggiore, il compleanno di un ex spia del Mossad. Il tragitto da Sesto Calende fino all'Isola dei Pescatori, dove ci fu una sosta al ristorante, per il pranzo. Nel tardo pomeriggio, ormai quasi in porto, a Lisanza, sulla sponda varesina del lago, l'imbarcazione fu sorpresa da forti raffiche di vento e grosse onde, inabissandosi, per 16 metri. Morirono Claudio Alonsi, 62 anni; Tiziana Barnobi, 53, e Shimoni Erez, 54, israeliano. I due italiani appartenevano ai nostri servizi. Erez al Mossad. La quarta vittima, 50enne di origine russa, era la moglie di Claudio Carminati, armatore e comandante, unica persona indagata, per disastro colposo e omicidio plurimo colposo.