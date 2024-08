Bayesian, il direttore dell'hotel di Santa Flavia: "Ci stiamo prendendo cura dei superstiti"

L'hotel a Santa Flavia in provincia di Palermo è blindato. Qui sono ospitati i 15 sopravvissuti del naufragio del Bayesian. Chi lavora qui riferisce che non sono mai usciti dalle loro camere. "Ci stiamo prendendo cura dei superstiti" dice il direttore. Tra di loro c'è anche la moglie del magnate Mike Lynch, non vuole parlare con nessuno e avrebbe rifiutato anche l'aiuto degli psicologi. I sopravvissuti, per la loro riservatezza, si sono affidati anche a una sicurezza privata. Su posto stanno arrivando giornalisti da tutto il mondo.