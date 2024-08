Bayesian, i misteri del naufragio

Rimane un mistero l'affondamento dello yacht al largo di Palermo. Troppi gli interrogativi senza risposta. A cui, oggi, si aggiungono teorie complottiste e leggende nere. Alimentate dalla morte, in Inghilterra in queste stesse ore, di Stephen Chamberlain, partner d'affari e coimputato con Lynch nel processo per la presunta truffa nella vendita per 11 miliardi di dollari di un'azienda informatica. Assolti entrambi. Sabato, Chamberlain era stato investito da un'auto mentre faceva jogging. Oggi, il decesso in terapia intensiva.