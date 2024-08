Bayesian, ancora dubbi sulle cause della tragedia

Tutti i membri dell'equipaggio, eccetto il cuoco, sono sopravvissuti. Alcuni esperti pensano fossero tutti svegli e che stessero valutando se allertare gli ospiti, che stavano dormendo, per far indossare loro i giubbotti salvagente. Gli investigatori, che ipotizzano il reato di naufragio colposo, sospettano che alla base del disastro possa esserci un errore umano. Una ipotesi che sembra trovare conferme anche in questo video ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un cittadino che abita nella zona. Le immagini mostrano le luci dell'albero che si spengono: l'acqua potrebbe essere entrata nella sala macchine da un portellone lasciato aperto e aver mandato in tilt il sistema elettrico. L'albero maestro dello yacht, alto 75 metri, sembrerebbe intatto. Così come la parte visibile dello scafo, che si trova a cinquanta metri di profondità, adagiato sul lato di dritta. Sul posto sono arrivati anche gli ispettori inglesi.