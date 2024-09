Bari, sparatoria davanti a un locale: uccisa 19enne

Notte di sangue nel Barese. Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere stata ferita con colpi di arma da fuoco durante una rissa scoppiata all'esterno di un locale di Molfetta (Bari), il Bahia Beach. Tre i feriti, uno in condizioni gravi, ricoverati al Policlinico di Bari. Le indagini sono coordinate dalla Procura antimafia di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso: ferito lievemente infatti anche Eugenio Palermiti, aspirante boss dell'omonima famiglia mafiosa di Japigia. La ragazza uccisa era la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato sul lungomare IX Maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021. Il proprietario del locale: "E' stato l'inferno".