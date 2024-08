Bari, carabiniere aggredito: il video sui social

Un carabiniere è stato aggredito in strada a Locorotondo (Bari) quando è intervenuto per cercare di calmare un uomo in stato di agitazione e per sedare una rissa. La vicenda è stata ripresa in un video poi postato sui social. Nelle immagini si vede il militare dell'arma che viene preso a calci e pugni in pieno volto. La violenza contro l'agente è stata denunciata dai sindacati di polizia e il grave gesto è stato condannato all'unanimità delle autorità locali e nazionali. "Ferma condanna per la vile aggressione subita a Locorotondo dai componenti di una pattuglia dei Carabinieri, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza e il mio apprezzamento per lo sforzo profuso nell'occasione". Lo ha sottolineato con un post su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.