Bacoli (Napoli), spiagge vietate a San Lorenzo e a Ferragosto

Spiagge vietate a San Lorenzo e a Ferragosto, è il succo dell’ordinanza firmata dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione che ha non solo imposto il divieto di accendere fuochi, ma persino di accedere agli arenili. Una misura drastica che entra in vigore sabato 10 agosto (dalle 20 fino alle 7 di domenica mattina), durante la notte in cui tradizionalmente i giovani vanno in spiaggia per guardare le stelle cadenti e che si ripeterà con gli stessi orari il 14 e il 15 agosto.